Rimini candidata a capitale della Cultura 2026, ma i giovani lo sanno? Una ricerca sugli under 30

Quanto ne sanno i giovani della candidatura di Rimini a capitale italiana della cultura 2026? A questa e a altre domande prova a rispondere la ricerca condotta da un gruppo di studentesse del corso di Amministrazione e Gestione d’impresa - curriculum Service Management - dell’Università di Bologna del Campus di Rimini, coordinato dal professor Marco Visentin. Le studentesse Chiara Tagani, Shirin Hassanpour e Kassia Bahiru Geneti hanno elaborato un questionario rivolto agli under 30 che oltre ad indagare il livello di conoscenza dei giovani sull’ambiziosa sfida che la città ha intrapreso, amplia lo spettro cercando di raccogliere impressioni e pareri su come è percepita la cultura a Rimini e di quale può essere il ruolo di Rimini nel contesto delle grandi sfide ambientali, tecnologiche e sociali del futuro. Il progetto rientra in un percorso di collaborazione già avviata lo scorso anno tra Fellini Museum e il corso di Service Management del Campus di Rimini, che aveva portato alla realizzazione di una ricerca simile incentrata proprio sul museo ispirato al Maestro, che era stata poi giudicata come miglior project work tra quelli proposti. Oltre ad essere disponibile on line al Link qualtrics https://unibodisa.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_0pnV8Ys9eYUz9lQ e sul sito del Comune di Rimini, il questionario sarà distribuito attraverso qr code diffusi in città e in forma cartacea alla Biblioteca universitaria, al Campus e alla Biblioteca Gambalunga di Rimini. La raccolta durerà fino a sabato 2 marzo e i risultati saranno poi elaborati nelle settimane successive