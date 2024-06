Rimini. Cancella false recensioni contro i ristoranti e finisce nei guai

Prometteva, attraverso la sua società di cancellare le recensioni negative su Tripadvisor e altri siti per ristoranti e hotel pagando pochi centinaia di euro. Attraverso quello che raccontava essere uno studio legale statunitense prospettava la possibilità di liberare i profili social dei locali pubblici della fastidiose e spesso ingiustificate recensioni dei clienti. Stroncature che per il business di ristoranti e alberghi possono pesare come macigni in un mondo sempre più digitale che si confronta sui social network prima di scegliere.

L’articolo oggi in edicola sul Corriere Romagna