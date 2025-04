Rimini, campagna abbonamenti per i parcheggi nella zona mare

RIMINI. A Rimini è partita la campagna abbonamenti parcheggi per la stagione estiva 2025 per i parking nei settori Marina Centro, Lungomare, e nelle Aree in Fregio della zona mare, dal 25 aprile fino al 30 settembre. Una novità, introdotta con una delibera del mese di aprile, riguarda la validità degli abbonamenti estivi “Lungomare” anche ai posti auto blu di Viale Principe Amedeo. Gli abbonamenti sono esclusivamente destinati ai veicoli di categoria M1, ossia quelli con massimo otto posti a sedere oltre al conducente. Per le Aree in Fregio (Alexander e Aristeo), la campagna abbonamenti rimarrà aperta fino al 14 aprile. Il Comune ricorda che è fondamentale che le richieste siano pervenute all’Ufficio Abbonamenti Parcheggi entro questa data. Per richiedere l’abbonamento, gli utenti possono inviare il modulo di richiesta tramite e-mail all’ufficio abbonamenti parcheggi all’indirizzo abbonamenti.parcheggi@comune.rimini.it. In alternativa, è possibile presentare la pratica allo sportello dell’ufficio, in via Rosaspina 21 - piano terra - previo appuntamento telefonico al numero 0541-704829. Tutte le informazioni, le tipologie di abbonamento, le tariffe e le modalità di pagamento, sono consultabili alla pagina web “Mobilità, viabilità e multe” (https://www.comune.rimini.it/tema/mobilita-viabilita-e-multe?argo mento=86) Per il pagamento dell’abbonamento è possibile utilizzare esclusivamente il portale PagoPa all’indirizzo: https://pagopa.comune.rimini.it , selezionando il percorso: Pagamenti - Nuovo Pagamento Spontaneo - Servizi Mobilità Parcheggi.

Una volta presentata la richiesta, l’abbonamento sarà attivato online senza la necessità di ritirare o esporre il cartellino sul cruscotto dell’autovettura. La conferma dell’avvenuto rilascio dell’abbonamento verrà inoltrata tramite e-mail. L’abbonamento sarà attivato con la targa del veicolo indicato nel modulo, con la possibilità di effettuare il cambio targa dalla propria area riservata sul portale Servizi Mobilità https://servizimobilita.comune.rimini.it/ar/