Rimini, cammina tenendo in braccio il registratore di cassa appena rubato: arrestato dai Carabiinieri

Nel pomeriggio di ieri, 8 maggio, i Carabinieri della Compagnia di Rimini hanno tratto in arresto un 33enne cittadino senegalese, colto nella flagranza di reato di furto aggravato ai danni di una parafarmacia. L’uomo attirava l’attenzione dei Carabinieri della Sezione Radiomobile poiché veniva visto allontanarsi dal dispensario lungo la via Tripoli di con in braccio il registratore di cassa contenente la somma di 300 euro appena asportato. L’extracomunitario, al fine di sottrarsi alle operazioni di identificazione e recupero della refurtiva, opponeva attiva resistenza spingendo i militari dell’Arma. La refurtiva è stata interamente restituita al legittimo proprietario e l’interessato veniva dichiarato in stato di arresto per furto aggravato e resistenza a P.U. Al termine delle formalità di rito veniva trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale in attesa della celebrazione del processo con rito direttissimo, fissato per la mattinata odierna presso il Tribunale di Rimini.