Rimini, camion, le piccole imprese battono le multinazionali: “Ecco i risarcimenti”

Le piccole imprese riminesi dell’autotrasporto sconfiggono le multinazionali dei camion. E le costringono a pagare risarcimenti salati. Oltre 200mila euro, per adesso, che finiranno nelle casse di una trentina di aziende della provincia.
«Circa 7mila euro medi a ditta, che possiamo considerare una boccata d’ossigeno per tante attività alle prese con costi di gestione in continuo aumento». Mirco Giannetti, presidente della Fita Cna Rimini, esprime tutta la sua soddisfazione «per una battaglia lunga e difficile, durata la bellezza di 8 anni, che sta iniziando a dare i suoi risultati proprio come chiedevamo noi».
