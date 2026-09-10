Rimini. Camion in fiamme, distrutto un trasloco: ma il risarcimento al cliente si ferma a 14.600 euro

Aveva affidato a una ditta il trasloco da Bologna a Rimini, ma durante il viaggio il camion prese fuoco sull’A14, distruggendo completamente il mezzo e tutto ciò che trasportava. Il cliente aveva così chiesto oltre 113 mila euro di danni, ma il Tribunale di Rimini, pur riconoscendo la responsabilità della ditta per la perdita dei beni, l’ha condannata a pagare “solo” 14.600 euro, oltre alla restituzione dei circa 1.600 euro pagati per il trasloco e alle spese legali.

La vicenda risale al 2018. La ditta non doveva occuparsi soltanto del trasporto: il servizio comprendeva anche lo smontaggio e il rimontaggio di alcuni mobili. Il 9 maggio, dopo essere stato caricato con mobili e scatoloni, l’Iveco Daily dell’azienda prese fuoco mentre percorreva l’A14, in direzione sud, all’altezza del chilometro 123,600, nel territorio di Rimini. L’incendio distrusse completamente il mezzo, ma i vigili del fuoco non riuscirono a stabilirne l’origine. Il conducente, nonché titolare della ditta, riferì alla Polizia che le fiamme sarebbero partite dal vano motore. Per il proprietario dei beni, il danno era enorme. La stima complessiva del valore di quanto andato distrutto era stata quantificata in oltre 113 mila euro. Tra gli oggetti c’erano mobili, elettrodomestici, effetti personali e anche oggetti da collezione ai quali il cliente attribuiva un particolare valore affettivo. La ditta aveva sostenuto che si fosse trattato di un caso fortuito e aveva ipotizzato anche un’autocombustione della merce.

L’articolo completo sul Corriere Romagna in edicola