RIMINI. Camera di commercio, dimissioni di Albonetti. Sadegholvaad non ci sta: “Adesso basta”

«Intanto non accetteremo mai un segretario a mezzo servizio - sbotta il sindaco di Rimini e presidente della Provincia, Jamil Sadegholvaad -. La Camera di commercio ha un ruolo troppo importante per l’economia e per il futuro imprenditoriale di un’area così vasta da poter pensare di essere guidato part time: un po’ in Romagna e un po’ in Emilia. E se a questo ci aggiungo le varie dimostrazioni di scarsa attenzione nei confronti del nostro territorio ripetutesi in questi ultimi mesi, spontaneo mi viene di dire: adesso basta!». È un fiume in piena Sadegholvaad, al quale fa eco l’irritazione della presidente dell’Associazione albergatori riminesi, Patrizia Rinaldis, per 5 anni (da 2017 al 2022) membro della giunta camerale e attualmente consigliera: «Sarebbe già pronta una convenzione per dare la possibilità ad Albonetti di operare tra Romagna ed Emilia. Spero solo che sia uno scherzo! Comunque, dico al presidente Battistini, che abbiamo un dirigente che potrebbe tranquillamente ricoprire il ruolo di segretario facente funzione, in attesa della nomina da parte del ministero del nuovo segretario».