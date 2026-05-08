Rimini, “cambio vita e vado a guidare i bus”: la festa della mamma di Yosra, autista di Start Romagna

La Festa della Mamma che si celebrerà domenica 10 maggio, diventa anche l’occasione per raccontare storie di vita che parlano di cambiamenti e nuove strade. Come quella di Yosra Trabelsi, 35 anni, oggi autista degli autobus di Start Romagna nel bacino di Rimini.

Di origini tunisine, è arrivata in Italia a soli cinque anni insieme alla famiglia ed è cresciuta in Sicilia. Poi, ancora una volta, è stata una scelta di vita a cambiare tutto: l’amore. Si trasferisce a Rimini per raggiungere quello che allora era il suo compagno e oggi è suo marito. Insieme hanno costruito una famiglia con tre figli - Sabrina, 11 anni, Malek, 9, e Yaser, 7 - tutti nati proprio in Riviera.

La sua non è stata una strada lineare. Per anni ha lavorato nel settore alberghiero poi, quasi per caso, arriva l’occasione che cambia tutto. “È successo un po’ per caso”, racconta. Il marito stava frequentando un corso per ottenere la patente e diventare camionista. In quell’aula c’era anche una ragazza che si stava formando per diventare autista del trasporto pubblico locale. “È stato lui a lanciarmi l’idea”.

Un suggerimento che trova terreno fertile. Perché Yosra, in realtà, ha sempre avuto una passione per la guida. “Non ci ho pensato un attimo”, dice. E così decide di cambiare completamente direzione, lasciando il lavoro nel turismo per mettersi al volante.

Da un anno e quattro mesi guida gli autobus urbani ed extraurbani targati Start tra le arterie di Rimini. Una scelta che oggi rivendica con convinzione. “Riesco a gestirmi bene tra lavoro e famiglia con la giusta organizzazione. Sono soddisfatta, mi piace guidare anche perché ho un carattere abbastanza riservato e stare al volante mi fa stare bene”. Ma non è solo una questione personale. “È anche un lavoro molto umano, tutti i giorni incontro tante persone e con i colleghi mi trovo bene”.