Rimini. Cambia vita a 40 anni e lascia lo storico bar per inseguire il suo sogno: “Mi iscrivo all’università, farò il maestro alle elementari”

Per vent’anni ha servito colazioni all’alba, ma mentre le sue mani preparavano caffè, la sua mente era già seduta dietro una cattedra. Per Federico Brolli, 40 anni, la giornata iniziava quando per molti era ancora notte fonda. «Alle quattro del mattino la serranda si alzava puntuale» tra i profumi e il rumore delle tazzine del bar di famiglia, lo storico “Delle corriere” in fondo a via Clementini. Un luogo che da decenni è un’istituzione per Rimini, gestito dai suoi genitori dal 2007. Federico aveva davanti a sé una strada già tracciata e sicura, un’eredità pronta da raccogliere. Ma proprio quando per mamma e papà è arrivato il momento di fermarsi, lui ha scelto di non seguire l’inerzia del destino.

Ha deciso di cambiare tutto, imboccando una via controcorrente per andare a riprendere quel sogno che nel cassetto stava diventando troppo stretto. «Era un’idea che mi affollava la mente da anni – racconta – ma con i ritmi dell’attività di famiglia era impossibile conciliare tutto. Quando i miei hanno iniziato a vedere il traguardo della pensione, ho capito che era il momento di intraprendere il cammino che avevo sempre desiderato». Tre anni fa, la svolta: «Mi sono quindi iscritto a Scienze della Formazione primaria presso l’Università di Urbino». Oggi Federico è a metà dell’opera e il traguardo della laurea è finalmente nel mirino, ma è stata una scelta che ha richiesto coraggio. «La paura c’è sempre quando affronti un cambiamento radicale – ammette – ma mi faccio forza guardando l’obiettivo».

Fino a pochi giorni fa, la sua vita è stata un incastro frenetico: «L’apertura del bar all’alba, poi i libri e i viaggi quotidiani verso Urbino. Un pendolarismo tra due mondi opposti, vissuto con un mantra costante: “studio e lavoro, lavoro e studio”». Ora, però, quel capitolo si chiude definitivamente. Il bar di famiglia è stato venduto e alcuni giorni fa la serranda si è abbassata per l’ultima volta sotto la gestione Brolli. «A raccoglierne il testimone saranno alcuni ragazzi riminesi, pronti a scrivere una nuova pagina del locale».

