Rimini. Cambia vita a 40 anni e lascia lo storico bar per inseguire il suo sogno: “Mi iscrivo all’università, farò il maestro alle elementari”

Per vent’anni ha servito colazioni all’alba, ma mentre le sue mani preparavano caffè, la sua mente era già seduta dietro una cattedra. Per Federico Brolli, 40 anni, la giornata iniziava quando per molti era ancora notte fonda. «Alle quattro del mattino la serranda si alzava puntuale» tra i profumi e il rumore delle tazzine del bar di famiglia, lo storico “Delle corriere” in fondo a via Clementini. Un luogo che da decenni è un’istituzione per Rimini, gestito dai suoi genitori dal 2007. Federico aveva davanti a sé una strada già tracciata e sicura, un’eredità pronta da raccogliere. Ma proprio quando per mamma e papà è arrivato il momento di fermarsi, lui ha scelto di non seguire l’inerzia del destino.