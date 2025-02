Rimini, calo della libido e riscoperta del piacere, incontro aperto a tutti per abbattere i pregiudizi

RIMINI. Giovedì 20 febbraio alle 21,00 il concept bar Naked di Rimini, in via Quintino Sella, ospiterà Sex Parler, un incontro dedicato alla libido, alla consapevolezza emotiva e alla riscoperta del piacere. Si tratta di un viaggio che metterà al centro un tema spesso considerato tabù: il piacere. L’evento è organizzato dal Sex Parler di Fabiola Bastianini e Luigi Maggiore in veste di Direttore Creativo e promosso da Coral Club (azienda di integratori alimentari naturali), e offrirà un dialogo aperto sulla sessualità, aiutando a comprendere le dinamiche che influenzano il desiderio. «L’intimità e il piacere», spiegano gli organizzatori, «infatti, non sono solo aspetti della vita di coppia, ma elementi fondamentali del benessere personale. Troppo spesso il calo della libido viene vissuto con vergogna o come un fallimento personale. In realtà, si tratta di un fenomeno diffuso, legato a fattori psicologici, ormonali e relazionali. Questa serata sarà l’occasione per abbattere i pregiudizi e dare voce a un confronto sincero, libero da giudizi e paure».

Durante la serata Sex Parler saranno affrontati questi temi insieme a esperti del settore, come la sessuologa e psicoterapeuta Sara Cusato, senza rinunciare a leggerezza e al divertimento con Drag La Baby Maky, che inviterà a partecipare a giochi, a quiz e scambi di pensieri per rendere l’atmosfera stimolante e interattiva. L’evento è aperto a tutti.