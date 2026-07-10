Rimini calcio, al via la manifestazione di interesse per l’iscrizione al campionato di Eccellenza

La Giunta comunale di Rimini ha approvato l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse finalizzata a iscrivere una società rappresentativa della città al campionato regionale di Eccellenza per la stagione sportiva 2026/2027. Il provvedimento fa seguito all’accoglimento, da parte della FIGC, della richiesta del Comune di poter attivare la procedura straordinaria prevista dall’articolo 52 delle Norme Organizzative Interne federali per l’attribuzione del titolo sportivo.

La procedura è aperta sia a società e associazioni sportive dilettantistiche già costituite, sia a singoli o gruppi intenzionati a crearne una nuova da affiliare alla Federazione. I soggetti interessati dovranno impegnarsi a depositare l’assegno relativo al contributo a fondo perduto di 150mila euro richiesto dalla FIGC. Oltre all’istanza, i partecipanti dovranno presentare un piano triennale completo di business plan che attesti la solidità organizzativa, patrimoniale e finanziaria del progetto, dettagliando gli obiettivi per la prima squadra, il settore giovanile e il calcio femminile, insieme a eventuali piani di marketing legati alla tradizione calcistica riminese. È inoltre richiesta la presentazione dell’organigramma e l’attestazione di assenza di condanne penali per tutti i soci.

Il termine perentorio per l’invio delle candidature al Comune è fissato per le ore 11:00 di sabato 18 luglio. Subito dopo, un’apposita commissione comunale valuterà le proposte per individuare il soggetto da segnalare alla FIGC, completando la fase istruttoria in tempo utile per consentire alla società prescelta di rispettare la scadenza finale del 27 luglio fissata dalla Federazione per il pagamento del contributo e la definitiva iscrizione al campionato.