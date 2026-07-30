Rimini, calci e pugni alla persona rapinata: arrestato minorenne

RIMINI. Nel corso della notte, a Rimini, i Carabinieri della Stazione di Rimini Porto hanno arrestato, nella flagranza di reato, un minorenne, ritenuto presunto responsabile di rapina aggravata in concorso. Secondo la ricostruzione, in concorso con altri giovani in fase di identificazione, si è avvicinato a una coppia che sostava sulla spiaggia, nei pressi di un locale del Lungomare Tintori. Approfittando della situazione, il giovane, agendo alle spalle, ha sottratto alla vittima borsa, portafoglio e telefono cellulare.

Accortasi dell’accaduto, la vittima ha tentato di inseguire gli autori del furto, richiamando l’attenzione del personale di sicurezza del locale. Per guadagnarsi la fuga, i malviventi hanno aggredito la vittima con calci e pugni. L’intervento tempestivo del personale di sicurezza e dei Carabinieri della Stazione di Rimini Porto, giunti prontamente sul posto, ha permesso di bloccare uno degli aggressori, mentre i complici sono riusciti a dileguarsi lungo le vie limitrofe.

La vittima è stata medicata sul posto dal personale sanitario intervenuto, senza necessità di ricorrere a cure ospedaliere.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato condotto presso un centro di prima accoglienza per minori, come disposto dall’Autorità Giudiziaria minorile di Bologna, costantemente aggiornata dai militari operanti. Sono in corso le indagini per identificare gli altri complici coinvolti.