Rimini, cala la criminalità in provincia: i dati della Polizia di Stato

Cala la criminalità in provincia di Rimini. Lo segnalano i dati del 2025 della Polizia di Stato nel giorno in cui ricorre il “174° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato”. In mattinata si è svolta la celebrazione della ricorrenza che ha previsto un momento di commemorazione ai Caduti della Polizia di Stato, con la deposizione di una corona di alloro presso la Lapide ai Caduti e il Cippo in memoria del Sovrintendente Capo della Polizia di Stato Antonio Mosca, posti all’ingresso della Questura in piazzale Bornaccini, alla presenza del Prefetto Giuseppina Cassone, del Vicario del Prefetto di Rimini, del Questore di Rimini Ivo Morelli, del Vicario del Questore Paolo Pizzimenti, dei familiari del Sovrintendente Capo Antonio Mosca e di una rappresentanza del personale.

Successivamente le Autorità e i partecipanti si sono ritrovati presso il Teatro Galli dove la cerimonia si è svolta alla presenza delle massime autorità cittadine e provinciali.

Nell’occasione sono stati premiati i poliziotti che si sono particolarmente distinti nell’attività di servizio.

Erano ospiti l’Istituto Comprensivo Alberto Marvelli e l’Istituto Comprensivo Statate Misano Adriatico, vincitori della nona edizione del concorso “Pretendiamo la legalità”, l’Istituto Tecnico Statale per il Turismo Marco Polo, i cui ragazzi hanno aiutato l’organizzazione nell’accoglienza degli ospiti, la Fondazione Enaip Zavatta e gli studenti del conservatorio di musica Maderna – Lettimi che si sono esibiti durante la cerimonia.

Con riferimento ai risultati operativi conseguiti nel 2025, la Polizia di Stato ricorda le 195 persone arrestate e le 904 denunciate complessivamente dagli operatori della Polizia di Stato della Provincia. A seguito di un incremento dei controlli, circa il 10%, e delle numerose attività si i registra un decremento della criminalità nella provincia.