Rimini, cade un pannello dal terzo piano e lo colpisce in testa: 78enne in gravi condizioni - Gallery

Incidente sul lavoro questa mattina presso l’hotel des Londres in viale Vespucci a Rimini. Nell’albergo sono in corso dei lavori di ammodernamento delle stanze in vista della stagione estiva: una ditta di Riccione era impegnata nel trasporto dall’esterno con un sollevatore fino ai balconi degli arredi. Per cause in via di accertamento, dal terzo piano è caduto un pannello di truciolare che ha colpito in testa il titolare 78enne dell’azienda. L’uomo è stato trasportato in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto i Carabinieri di Rimini e l’Asl per le perizie del caso.