Rimini. Cade in bagno per una macchia di detersivo: custode dell’immobile deve pagare 6.900 euro di danni

Una caduta in bagno causata dalla presenza di una sostanza scivolosa sul pavimento costa oltre 6.900 euro al custode dell’immobile, oltre alle spese legali e tecniche. È quanto stabilito dal Tribunale di Rimini, attraverso la sentenza della giudice Serena Bordoni Marostica, che ha riconosciuto la responsabilità del soggetto, con la compagnia assicurativa chiamata a pagare al suo posto. Una decisione che ribadisce un principio ormai consolidato: chi ha la custodia di un immobile risponde dei danni causati dalle condizioni del bene, salvo prova di un evento imprevedibile e inevitabile.

Secondo quanto ricostruito in giudizio, la persona è scivolata nel bagno a causa di una macchia vischiosa di detersivo trasparente presente sul pavimento, che avrebbe provocato la perdita di equilibrio e la caduta. La dinamica è stata ritenuta provata sulla base delle testimonianze raccolte e degli elementi istruttori acquisiti nel corso del processo. Determinante, ai fini della decisione, la consulenza tecnica d’ufficio (Ctu), che ha confermato la compatibilità tra l’incidente e le conseguenze fisiche riportate, riconoscendo il nesso causale tra la caduta e il danno biologico.

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