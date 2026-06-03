Rimini, cade in acqua nel porto canale nei pressi dello stand dei sommozzatori della Finanza che gli salvano la vita

Una coincidenza provvidenziale e un salvataggio sul porto canale di Rimini che dimostra la prontezza dei finanzieri. La Guardia di Finanza ha partecipato alla manifestazione “Adriatico sull’Onda dello Sport”, organizzata dal comitato regionale del Coni venerdì 30 e sabato 31 maggio scorsi nell’area portuale di Piazzale Boscovich e nella spiaggia limitrofa.

L’evento ha calamitato l’attenzione e la curiosità di cittadini, turisti e dei numerosi studenti che hanno visionato lo stand GdF, attratti anche dalla possibilità di far visita alle unità navali del Corpo. La pronta reattività dei militari sommozzatori del Corpo ha avuto una prova concreta durante l’evento, quando una persona, verosimilmente in stato confusionale, camminando sul ciglio della banchina di lì a poco è caduta nel porto canale nei pressi dell’ormeggio dell’unità dei sommozzatori.

Prontamente i militari saliti a bordo del gommone, riuscivano ad avvicinarsi al luogo della caduta dove individuavano la persona che annaspava in acqua rischiando di annegare. Nonostante lo stato confusionale, i militari riuscivano a recuperare il malcapitato a bordo del gommone e, successivamente, a trasferirlo sulla prospiciente banchina, aiutati dal personale sanitario, prontamente allertato dagli stessi militari. L’uomo, dopo i primi accertamenti medici sul posto, veniva affidato ai sanitari per il trasferimento in ambulanza presso il locale ospedale. Il tempismo dei militari è stato provvidenziale per evitare conseguenze tragiche.