Rimini. Cade dal trenino turistico in movimento: bimbo elitrasportato in ospedale FOTOGALLERY

Momenti di apprensione per un brutto incidente che ha visto coinvolti una mamma e il suo bambino, finiti a terra mentre cercavano di scendere da un trenino turistico. Il fatto si è verificato all’interno del parcheggio del supermercato situato tra via Baroni e via Cenci. Secondo quanto ricostruito finora, la madre e il piccolo si sarebbero avviati verso l’uscita quando il convoglio era ancora in movimento, seppur a passo d’uomo. Nel tentativo di scendere prima dell’arresto definitivo, il bambino avrebbe perso l’equilibrio cadendo sul fondo stradale, dove potrebbe essere stato urtato da una ruota del mezzo. Il conducente ha riferito di essersi quasi fermato dietro a un’auto e che non si trattava ancora della fermata prevista per la discesa dei passeggeri. Spostandosi in avanti di pochi metri, si è subito accorto della presenza del piccolo a terra.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Locale. Date le modalità dell’incidente, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso per trasportare d’urgenza il bambino in ospedale con un codice 2 di media gravità. Spetterà ora alle forze dell’ordine chiarire con esattezza la dinamica dei fatti. (Fotogallery Manuel Migliorini)