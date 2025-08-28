Rimini, cade da 11 metri, operaio salvato dai copertoni che attutiscono la caduta

RIMINI. Precipita dal tetto del capannone mentre fa lavori di manutenzione, cadendo nel vuoto per oltre 11 metri. Vittima dell’ennesimo incidente sul lavoro è un operaio rumeno di 40 anni, che potrà raccontare il tremendo spavento vissuto grazie a un ammasso di pneumatici che hanno attutito la caduta. Il fatto si è verificato oggi in tarda mattinata, intorno a mezzogiorno, in un capannone all’interno del Gros. In base a quanto ricostruito, l’incidente sarebbe stato causato dalla rottura del vetro di un lucernario che ha ceduto all’improvviso facendo piombare il lavoratore all’interno dell’azienda, dove altri operai stavano lavorando. Sul posto polizia, vigili del fuoco, ispettorato del lavoro e 118. Il 40enne, rimasto lucido e cosciente, è stato trasportato in elicottero al Bufalini di Cesena per via dei traumi riportati, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.