Rimini, cade al mercato per un ciottolo sconnesso: dal Comune 9mila euro di risarcimento

Una buca piccola, quasi mimetizzata nel pavimento di ciottoli. Tanto da sembrare, a un primo sguardo, una normale irregolarità della strada.
Ma è bastata quella porzione di pavimentazione mancante per far cadere una donna di 51 anni e provocarle conseguenze fisiche destinate a durare nel tempo. Il Tribunale di Rimini, con la sentenza della giudice Serena Bordoni Marostica, ha riconosciuto la responsabilità del Comune di Rimini e ha disposto un risarcimento danni complessivo di circa 9mila euro, oltre interessi e rivalutazione.