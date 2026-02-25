Rimini. «C’è una bomba dentro al tribunale». Ma è un falso allarme

RIMINI. Attimi di paura ieri mattina per un allarme bomba all’interno del Tribunale di Rimini. Un allarme poi, per fortuna, risultato falso, ma che inizialmente aveva creato un po’ di apprensione tra i presenti, vedendo arrivare in zona più di una volante della polizia di Stato.

Secondo quanto ricostruito, a segnalare la presenza addirittura di diversi ordigni nel Palazzo di Giustizia è stato un 50enne, rivolgendosi alle forze dell’ordine presenti fuori dal tribunale. Immediata la chiamata alla questura, che ha fatto convergere diversi agenti sul posto. La persona che ha dato l’allarme ha riferito agli agenti che poco prima un altro uomo, sempre vicino al Tribunale, gli aveva detto di non entrare perché all’interno c’erano delle bombe.

Constatata l’inattendibilità del 50enne e del suo racconto, gli agenti hanno provveduto lo stesso a verificare la situazione, controllando ogni stanza e angolo dell’edificio alla ricerca dei presunti ordigni esplosivi, non trovando per fortuna nulla. Agli accertamenti, visto il clima tutto sommato tranquillo, non hanno dovuto prendere parte gli artificieri e non è stato nemmeno necessario delimitare la zona per motivi di sicurezza. Nell’arco di pochi minuti la situazione è quindi tornata alla normalità. Il 50enne, la cui posizione ora è al vaglio della Procura, potrebbe anche rischiare una denuncia per procurato allarme.