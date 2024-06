Rimini, c’è il fermo pesca e la trattoria Da Lucio si adegua: «Ad agosto passiamo alla carne frollata»

Un fermo pesca che non fermerà il ristorante Da Lucio - Trattoria. Per tutto il mese di agosto, il locale di viale Vespucci cambierà veste. Mantenendo però inalterata la propria identità. «L’attore principale non sarà più il pesce - preannuncia chef Jacopo Ticchi -. Invece dei nostri dentici e rombi appenderemo pezzi di asini, conigli e Mora Romagnola». Anche se il pesce, rammenta lo chef, farà qualche piccola comparsata nel menu. «Adopereremo solo quello che si può pescare, impiegandolo in modo diverso - spiega -. Per condire, cioè, tartare di pecora e carpaccio d’asino». Dal 1° al 31 di agosto, largo alla carne frollata nelle preparazioni servite dal locale. Questo per rispettare il fermo pesca biologico del mar Adriatico, imposto ogni anno per permettere alle specie di riprodursi. Da Lucio - Trattoria, che non ci pensa per niente a rinunciare alla promessa fatta ai clienti - quella di lavorare solo con il fresco -, cambia perciò volto e si tuffa a capofitto in un’impresa che sembra galvanizzare chef Jacopo Ticchi.

Le serate con i colleghi

«Attendiamo con gioia di trasformare il nostro ristorante - conferma il titolare -, nella speranza che i nostri clienti possano vedere cose da diverse prospettive, in un mondo che ha un bisogno tremendo di immaginazione». La carne frollata, peraltro, non sarà l’unica chicca del mese. Ad agosto, ricorda chef Ticchi, l’appuntamento è con tre colleghi del settore per «tre eventi in tre serate diverse, ognuno con un menu apposito». Nell’ordine, i clienti di Trattoria da Lucio potranno assaggiare i cibi preparati dalle mani di chef Edoardo Tilli di Podere Belvedere (2 agosto), Gianluca Gorini di Da Gorini (20 agosto) e Mariano Guardianelli, punta di diamante del Riminese col suo Abocar due cucine (27 agosto). «Interpreteranno il nostro modo di fare con il fermo pesca - spiega Ticchi -. Ne sono onorato. Sarà un mese incredibile».

Vanessa Zagaglia