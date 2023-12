Rimini, bus Start nel caos, ieri saltate 213 corse: «La situazione è fuori controllo»

Indispettiti, nervosi, arrabbiati. In questi giorni sono tanti i riminesi in fila alla fermata dei bus urbani ad aspettare un pullman che non arriva mai. E quando arriva, lo fa con forte ritardo. Carenza consolidata di personale – aggravata da assenze per malattie di stagione e ferie - e corse cancellate, le cause. Denuncia Sandro Di Giacinti, segretario riminese della Cisl trasporti: «Noi autisti Start siamo spesso il bersaglio di passeggeri maleducati o di utenti inferociti per le lunghe attese alle fermate. Ma da un paio di giorni la situazione è diventata fuori controllo, con offese e insulti all’ordine del giorno».

