Rimini. Bus, marciapiedi e Parco del mare. «Troppe barriere per le persone disabili»

Bus poco accessibili, negozi spesso sprovvisti di pedana e con gradini che impediscono l’entrata agevole alle persone in carrozzina, Parco del Mare off limits, Tempo Malatestiano ad ingresso “vietato” dal portone principale. Sono solo alcune delle criticità rilevate dalla Fand (Federazione nazionale per le disabilità) sul territorio comunale, per le quali l’associazione ha sollecitato la più rapida rimozione. «Seppur le istituzioni riminesi abbiano operato con impegno sull’abbattimento delle barriere architettoniche, c’è, purtroppo, ancora tanto da fare – spiega Raffaele Minieri, vice presidente provinciale Fand e presidente dell’Unione mutilati per servizio -. Prendiamo, ad esempio, il settore del trasporto pubblico urbano. Sapete la trafila che deve fare un portatore di handicap per spostarsi in città? O deve ricorrere, come poi si verifica quasi sempre, all’aiuto di un parente munito di auto e, soprattutto, tempo, oppure è costretto a chiamare la Start e prenotare la fermata del pullman sia per l’andata che per il ritorno. E questo perché i bus muniti di pedana-carrozzine sono pochi e funzionano solo a richiesta. In sostanza, un disabile che abbia bisogno immediato di prendere un bus non può farlo in autonomia, e deve rinunciarci». Da qui la richiesta all’azienda di trasporto pubblico locale «di dotarsi di un parco-bus con pedane più numeroso, come avviene in una normale città europea avanzata».