RIMINI. Bucano il muro per rubare nel ristorante: due uomini in manette

L’ennesimo furto nella notte in uno dei locali riminesi. Questa volta, a finire vittima dei ladri è stato il ristorante l’Artrov, in zona stazione, dove nelle ore notturne tra sabato e domenica due uomini si sono introdotti aprendo un varco nella parete esterna, rubando fondo cassa, cibo e bottiglie di vino. Dopo la chiamata alla polizia da parte del titolare del ristorante, che ha scoperto l’accaduto alle 6.30 dell’indomani, quando è arrivato sul posto di lavoro per l’apertura, sono scattate le ricerche anche attraverso la visione delle telecamere di videosorveglianza interna, che hanno portato all’arresto dei due responsabili: un russo e un albanese di 36 e 37 anni. La cassa rubata (e distrutta dai due) è stata ritrovata poco dopo dagli agenti, che hanno continuato le ricerche in mattinata, identificando i due uomini, addosso ai quali sono stati trovati i soldi trafugati: poche centinaia di euro del fondocassa. «I danni peggiori - aggiunge il titolare Riccardo Bianchini - sono quelli al locale dove hanno fatto un buco nella parete». «Ringrazio le forze dell’ordine» aggiunge il ristoratore, ponendo l’accento però sul fatto che «recentemente non c’è più il presidio dei militari dell’esercito vicino alla stazione. Ripristinatelo, serve veramente a tutti».