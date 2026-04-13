Rimini, brusco calo delle imprese di e-commerce, crescono solo profumerie ed erboristerie

RIMINI. Tabaccherie, edicole, negozi di abbigliamento, negozi di calzature, ferramenta, negozi di mobili e negozi di frutta e verdura: sono queste in provincia di Rimini le imprese che risentono del maggior calo di unità in base al focus dedicato al settore commercio prodotto dalla Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini. In controtendenza invece profumerie ed erboristerie.
«In provincia di Rimini», spiega la Camera di Commercio, «al 31 dicembre 2025, operano 8.047 imprese attive del settore Commercio che rappresentano il 23,3% del totale (20,5% in regione e 24,2% in Italia). La numerosità, rispetto al 2024, risulta in diminuzione (-2,8%) con una variazione compresa fra quella rilevata a livello regionale (-3,1%) e nazionale (-2,3%). Le imprese operanti nel Commercio al dettaglio rappresentano la maggioranza del settore (54,8%) e rispetto all’anno precedente diminuiscono del 3,2% (-3,8% in regione e -2,8% in Italia). Quelle attive nel Commercio all’ingrosso (34,4% del totale Commercio) registrano invece una diminuzione del 2,9%, mostrando una maggior tenuta rispetto alla media regionale (-3,4%), pur restando al di sotto della media italiana (-2,5%). A completare l’analisi dei macrosettori, le imprese del Commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli, che costituiscono il 10,8% del totale del settore provinciale: queste rilevano una sostanziale stabilità (-0,2%), in lieve controtendenza rispetto al segno più registrato a livello regionale (+0,5%) e nazionale (+0,2%)».