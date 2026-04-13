Rimini, brusco calo delle imprese di e-commerce, crescono solo profumerie ed erboristerie

«In provincia di Rimini», spiega la Camera di Commercio, «al 31 dicembre 2025, operano 8.047 imprese attive del settore Commercio che rappresentano il 23,3% del totale (20,5% in regione e 24,2% in Italia). La numerosità, rispetto al 2024, risulta in diminuzione (-2,8%) con una variazione compresa fra quella rilevata a livello regionale (-3,1%) e nazionale (-2,3%). Le imprese operanti nel Commercio al dettaglio rappresentano la maggioranza del settore (54,8%) e rispetto all’anno precedente diminuiscono del 3,2% (-3,8% in regione e -2,8% in Italia). Quelle attive nel Commercio all’ingrosso (34,4% del totale Commercio) registrano invece una diminuzione del 2,9%, mostrando una maggior tenuta rispetto alla media regionale (-3,4%), pur restando al di sotto della media italiana (-2,5%). A completare l’analisi dei macrosettori, le imprese del Commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli, che costituiscono il 10,8% del totale del settore provinciale: queste rilevano una sostanziale stabilità (-0,2%), in lieve controtendenza rispetto al segno più registrato a livello regionale (+0,5%) e nazionale (+0,2%)».

RIMINI. Tabaccherie, edicole, negozi di abbigliamento, negozi di calzature, ferramenta, negozi di mobili e negozi di frutta e verdura: sono queste in provincia di Rimini le imprese che risentono del maggior calo di unità in base al focus dedicato al settore commercio prodotto dalla Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini. In controtendenza invece profumerie ed erboristerie.

Scendendo nel dettaglio delle tipologie commerciali, il commercio specializzato (incidenza del 61,5% sul Commercio al dettaglio e variazione del -5,4%) nel confronto con il 2024 registra una contrazione per la maggior parte delle tipologie. In ordine di importanza, si segnalano: i negozi di abbigliamento (-5,3%), le tabaccherie (-11,5%), le ferramenta (-4,5%), i negozi di calzature (-5,6%), le farmacie (-1,6%), le edicole (-7,3%), i negozi di mobili (-5,5%) e quelli di frutta e verdura (-6,2%). Aumentano solo le profumerie ed erboristerie (+7,2%). Tra i negozi non specializzati, sono in aumento (+3,4%) quelli che commercializzano in prevalenza prodotti alimentari (supermercati), i quali rappresentano il 7,6% del Commercio al dettaglio, mentre diminuiscono (-5,2%) quelli non alimentari (grandi magazzini ed empori) che però hanno un’incidenza minore (2,9%). A chiudere il quadro, le imprese attive del Commercio al dettaglio ambulante (incidenza del 17,1%) registrano un calo del 7,6% (-14,3% a livello regionale e -8,1% in Italia). Infine, diminuiscono del 14,8% le imprese che svolgono e-commerce (pari al 7,1% del dettaglio), con tendenze simili ma leggermente meno marcate in regione (-12,8%) e in Italia (-12,4%).

Il Commercio nel suo complesso impiega il 17,4% del totale degli addetti provinciali e le imprese attive locali assorbono il 9,6% degli addetti regionali del settore. Nel Commercio al dettaglio provinciale si colloca il 47,0% degli addetti totali del Commercio, il Commercio all’ingrosso ne occupa il 42,5% e le imprese attive del Commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli ne occupano il 10,5%.

Per ciò che riguarda la natura giuridica, il 63,2% è costituito da imprese individuali, il 20,4% da società di capitali e il 16,0% da società di persone; rispetto al 2024 si rileva la stabilità delle società di capitali, mentre risultano in flessione sia le imprese individuali (-3,1%) sia le società di persone (-4,9%). Il Commercio al dettaglio in particolare è caratterizzato da una prevalenza di imprese individuali (67,9%) e da un’incidenza del 13,8% di società di capitali; il Commercio all’ingrosso invece è costituito per il 61,0% da imprese individuali e per il 28,2% da società di capitali (alle quali corrisponde il 74,1% degli addetti di tale settore).