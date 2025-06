Rimini brinda verso la Notte Rosa: “Hotel vicini al tutto esaurito”

Sta per partire il weekend della Notte Rosa e gli hotel di Rimini viaggiano verso il tutto esaurito. “Rimini entra nel fine settimana che registra il picco più alto di occupazione di questo mese di giugno – commenta Visit Rimini in una nota - un mese partito sin dall’inizio molto bene e che ora si avvicina a toccare la punta più alta. Al momento registriamo l’88% occupazione per il venerdì e il 92% per il sabato e ancora i telefoni squillano per i last minute per cui contiamo di arrivare verso il tutto esaurito. Molto bene anche gli stranieri che al raggiungimento di questo picco contribuiscono per il 36% del totale”.