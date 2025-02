È un numero incredibile per il Bounty: il 2024 ha fatto segnare un nuovo record da Guinness dei primati: 68.987 carbonare. Lo storico chef del Bounty Luca Armigeri, riminese doc (all’inizio del suo 30simo anno a bordo, può esultare: “La Carbonara è un mio prodotto, la faccio al Bounty dal 1995 ed è sempre piaciuta... Guanciale o non guanciale, la mia ricetta è segreta, non la dico. Al mio titolare chiederò un camper per quando andrò in pensione”.