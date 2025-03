Rimini, Boulevard Blu Urbano: mercoledì 26 marzo un incontro al Cinema Tiberio

Entra nel vivo il percorso di condivisione degli interventi di rigenerazione previsti dalla strategia “Rimini di verde e di blu, città del mare per l’economia verde e blu”, che segna un nuovo capitolo nella trasformazione urbana di Rimini, puntando su nuovi spazi per la comunità e per l’innovazione sociale. Un intervento reso possibile grazie ad un investimento complessivo di oltre 10 milioni di euro, di cui l’80% finanziato attraverso le risorse europee.

“Tra le azioni principali - recita una nota del Comune di Rimini - della strategia la realizzazione del Boulevard Blu Urbano, un asse strategico che attraverserà l’area compresa tra il Ponte di Tiberio e il Ponte della Resistenza, un collegamento “blu” dal centro e la zona portuale - in un ideale asse che coniuga storia, tradizione e quello che è ancora il cuore pulsante delle importanti attività marinare e della Blu Economy riminese e romagnola- che segue il percorso del fiume, attraverso interventi di riqualificazione urbana e ambientale, di miglioramento della sicurezza e della fruibilità, con l’inserimento di nuove funzioni e spazi da vivere. Il mare torna così ad essere protagonista della vita urbana, non solo come elemento naturale, ma come fulcro di una rinnovata identità cittadina capace di coniugare tradizione, benessere e innovazione”.

Primo atto di questa fase del percorso è l’incontro, organizzato dalla Fondazione Piano Strategico per mercoledì 26 marzo al Cinema Tiberio, durante il quale sarà presentato agli stakeholder locali il concept di quello che sarà il Boulevard Blu. Il masterplan, elaborato dal raggruppamento di professionisti, e già stato oggetto di confronto per gli aspetti più tecnici e progettuali sia con la Regione Emilia-Romagna sia con la competente Soprintendenza.

All’incontro sono invitate le associazioni di categoria, i sindacati, i soggetti della comunità del mare, i gruppi Civivo, le scuole della zona, i comitati turistici, le associazioni culturali e del terzo settore, e in generale a tutte le realtà che usufruiscono dell’area e interessate a capire e definire insieme le diverse funzioni che l’area potrà ospitare grazie a questo importante intervento. L’incontro vedrà la partecipazione degli assessori Anna Montini, Mattia Morolli e Valentina Ridolfi, insieme al dirigente referente del Comune di Rimini Alberto Dellavalle e i progettisti incaricati.