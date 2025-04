Rimini, bottigliata in faccia al rivale in amore e aorta recisa: condannati i due “amici”

Il Tribunale ha condannato entrambi gli aggressori, un 43enne e 36enne riminesi, che nella notte tra il 5 e il 6 gennaio 2024 picchiarono a sangue, spaccandogli in testa una bottiglia e procurandogli una vistosa ferita al volto, quello che era stato un loro amico. Il pestaggio era avvenuto in via Casti, tra i palazzi di un denso e popoloso quartiere residenziale dove i tre si erano ritrovati al culmine di una serata trascorsa insieme a una donna, un’amica comune con la quale due di loro avevano avuto dei trascorsi sentimentali. Proprio la rivalità in amore, infatti, è emersa essere stata la causa scatenante dell’aggressione che ha portato alle condanne emesse nella giornata di ieri.