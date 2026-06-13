Rimini, bossoli nella cameretta della figlia: tolto il porto d’armi

Il Tar respinge il ricorso di un professionista riminese, per il quale la prefettura ha emesso il «divieto di detenzione di armi e munizioni e di ogni altro materiale esplodente, ingiungendone la consegna immediata all’organo di Polizia incaricato». La decisione della Prefettura è arrivata «a fronte di una segnalazione da parte della Questura che dava conto di una conflittualità non irrilevante nell’ambito del contesto familiare, e di una foto che mostrava una cameretta per bambini con una scrivania sul cui piano di lavoro sono posti una pressa per la produzione di cartucce, una confezione di cartucce e un bilancino di precisione, ha ritenuto quella che precede una situazione di pericolosità sufficiente a giustificare il provvedimento in esame», come si legge nella sentenza del Tar.