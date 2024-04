Rimini, Borgo Marina soffoca nel traffico: «Il sindaco ignora le nostre richieste»

Presenti, il 26 marzo, in consiglio comunale. Impossibilitati a intervenire per replicare ad alcune risposte date dal sindaco Jamil Sadegholvaad sul tema viabilità, gli abitanti del quartiere Borgo Marina, costituitisi in comitato cittadino, tornano sul problema traffico «che crea inquinamento in via dei Mille e forti disagi alle abitazioni che si affacciano direttamente sulla strada».

Quindi stigmatizzano: «Via dei Mille e via Roma, dopo la riorganizzazione della viabilità nella zona della stazione ferroviaria e la chiusura di Corso Giovanni XXIII a seguito della riqualificazione di piazza Malatesta, hanno subito un notevole aumento del flusso veicolare».

“Qua si soffoca”

Un aumento di traffico che ha creato anche forti ingolfamenti. Sottolinea il Comitato: «Lo scorrimento delle auto su via dei Mille è lento e difficoltoso a causa dagli automezzi parcheggiati su entrambi i lati della carreggiata e anche a ridosso della piccolissima rotonda all’incrocio con corso Giovanni XXIII, dove spesso viene impedito il transito degli autobus».

“Consigli utili”

Una critica, quella del Comitati cittadino, non fine a se stessa. Ma propedeutica a rilanciare una vecchia proposta: «Per migliorare questa viabilità poco fluida - spiega la nuova sigla di Borgo Marina - abbiamo ripetutamente chiesto, alle assessore Frisoni e Montini, che sulla via venissero rispettati sia i divieti di parcheggio, che la segnaletica orizzontale e verticale. E che fossero effettuati tentativi di spostamento di alcune fermate degli autobus in luoghi con viabilità più scorrevole. Il primo cittadino, in consiglio comunale, ha sottovalutato le nostre richieste con la frase “tutti vorrebbero avere meno traffico nella zona in cui abitano”, che denota la poca attenzione che ha prestato a ogni nostra segnalazione e proposta, e che è anche l’emblema della scarsa sensibilità dimostrata nei confronti delle altre numerose problematiche di Borgo Marina».

“Sempre ignorati”

Continua, poi, il Comitato cittadino: «Noi non abbiamo mai chiesto di chiudere la strada, ma semplicemente di far rispettare le regole del vivere civile e, per questo, negli anni, abbiamo fatto proposte, che non sono mai state prese in considerazione. Per questo torniamo a chiedere il rispetto della legalità e della civile convivenza, senza necessità di alcuna connotazione politica. Purtroppo, però - chiosa il Comitato - non abbiamo visto finora alcun impegno da parte dell’amministrazione comunale riguardo alla risoluzione dei problemi del nostro quartiere. Problemi di cui abbiamo già parlato con il sindaco anche prima che rivestisse la sua attuale carica. Per questo chiediamo ascolto e impegno concreto per rendere vivibile la zona di Borgo Marina».