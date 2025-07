Rimini. Boom di poveri e senzatetto, la Caritas: “Picchi di 200 persone in mensa per volta”

Caritas, in aumento le richieste di aiuto, boom atteso ora, per luglio. I nuovi poveri e spesso senzatetto, però, sono al 78% residenti nel Riminese. Alcuni hanno perso il lavoro, altri non riescono a pagarsi un tetto e, complice la bella stagione, fanno armi e bagagli diretti all’ombra dell’Arco di Augusto, in cerca di fortuna. E il banco di prova è adesso in corrispondenza del mese di luglio, come spiega Mario Galasso, direttore della Caritas diocesana Rimini, «con picchi di 200 commensali alla volta, rispetto alle 110-120 persone registrate a giugno». Un aumento che in estate da graduale si fa presto esplosivo, dunque. L’effetto domino vede giungere, «non solo da tutta la provincia ma anche da fuori regione», molte persone fragili, senzatetto ma anche anziani, con il denominatore comune della solitudine, oltre a giovani con tossicodipendenze o artisti di strada. Così Galasso lancia la chiamata «per nuovi volontari», pronti a rimboccarsi le maniche e interfacciarsi con le diverse emergenze del territorio, «anche perché gran parte della compagine storica, ora, è impegnata nei lavori stagionali».