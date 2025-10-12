Rimini. Boom di badanti senza un contratto

Impieghi non in regola dilaganti tra le badanti e la popolazione intanto avanza con l’età.

«Il lavoro di cura è una sfida pubblica - ogni famiglia ci è passata, ci passa o ci passerà - e va sostenuto con coraggio e visione». Lo spiega Emma Petitti, vice segretaria PD Emilia-Romagna e consigliera regionale, in una società che «invecchia rapidamente, il lavoro di cura è infatti diventato il vero fronte del welfare».

In provincia di Rimini, gli over 80 hanno superato quota 26.000, con un incremento del 21,3% in dieci anni. «Un dato che racconta molto più di una tendenza demografica: parla di famiglie sempre più sole, di lavoratrici invisibili e di un sistema che fatica a reggere il peso della non autosufficienza». E ancora i numeri parlano chiaro. In Emilia-Romagna, secondo i dati Inps 2023, i lavoratori domestici regolari sono stati 71.496: 44.477 badanti (62,2%) e 27.019 colf, in calo del 32,1% rispetto al 2013. Complessivamente, il lavoro regolare è diminuito del 14,8%.