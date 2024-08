Rimini, “Boat and Breakfast” abusivo: multe per oltre 50mila euro al proprietario della barca affittata ai turisti

La Stazione Navale della Guardia di Finanza di Rimini ha portato a termine un controllo sulle attività commerciali di “Boat & Breakfast” nella zona portuale della città. In particolare, è stata individuata un’imbarcazione che, sebbene ufficialmente registrata come mezzo da diporto, dalle indagini risultava essere utilizzata illecitamente come struttura ricettiva per turisti, senza le necessarie autorizzazioni amministrative previste dalla legislazione regionale e in totale evasione delle imposte previste dalla legge.

Le indagini hanno permesso di constatare che l’imbarcazione, ormeggiata stabilmente nella Marina della città, veniva affittata per brevi periodi a turisti offrendo pernottamenti e servizi accessori, pubblicizzati su un noto sito di prenotazioni online, tipici di un bed & breakfast.

L’utilizzo delle banche dati in uso al Corpo, unitamente alle recensioni condivise sulla piattaforma, ha permesso di individuare il proprietario dell’imbarcazione - gestore del servizio alloggiativo - ed accertare tramite l’incrocio dei dati con l’audizione degli ospiti della struttura ricettiva, un uso commerciale non conforme di unità da diporto. Sono stati quindi elevati cinque verbali amministrativi a carico del proprietario dell’imbarcazione per un importo oltre i 50.000 euro.