Rimini, blocca la ex con l’auto e prende a pugni la vettura: arrestato faentino residente a Savignano

«Non ne posso più di questa persona». È la frase con cui una donna martedì avrebbe terminato la telefonata con il 112. Pochi minuti prima era rimasta chiusa nella propria auto, nel parcheggio di una palestra, mentre l’ex compagno, 57enne, originario di Faenza e residente a Savignano sul Rubicone, continuava a impedirle di allontanarsi. Giunti sul posto, i militari hanno così bloccato l’uomo mentre tentava di lasciare il parcheggio. Per lui, difeso dall’avvocato Massimo Melillo, è scattato l’arresto con l’accusa di atti persecutori. Il pm Davide Ercolani ha poi disposto la traduzione del 57enne in carcere, dove si trova tuttora in attesa dell’udienza di convalida.

Erano passate da poco le 11.30 di martedì quando la vittima ha chiamato i carabinieri dal parcheggio per segnalare la presenza dell’ex compagno. Quel giorno l’uomo l’avrebbe attesa all’uscita della palestra. La donna avrebbe cercato di salire in macchina e chiudere lo sportello, ma lui glielo avrebbe impedito fisicamente. Lei allora gli avrebbe chiesto più volte di lasciarla andare e, di fronte alla sua insistenza, sarebbe stata costretta a rientrare nella palestra, dove il personale presente avrebbe allontanato momentaneamente l’uomo.

Poco dopo, la donna lo avrebbe nuovamente visto transitare avanti e indietro davanti alla struttura. Tornata nel parcheggio, avrebbe deciso di non scendere più dall’auto, chiudendosi all’interno in attesa dei carabinieri. «Mi è addosso proprio con la macchina», avrebbe detto la donna all’operatore, che le avrebbe ordinato di rimanere nell’abitacolo e aspettare i militari. Poco dopo, attraverso il telefono, sarebbero stati percepiti forti rumori e le urla della donna: «Mi sta dando i pugni allo specchietto. Mi ha incastrato, non posso fare né avanti né indietro». All’arrivo della pattuglia, il 57enne avrebbe tentato di allontanarsi, ma i militari lo hanno intercettato all’uscita del parcheggio. La donna, rimasta nell’auto, è stata invece trovata in stato di choc e soccorsa dai sanitari del 118.