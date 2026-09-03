Rimini, blocca la ex con l’auto e prende a pugni la vettura: arrestato faentino residente a Savignano

rimini
«Non ne posso più di questa persona». È la frase con cui una donna martedì avrebbe terminato la telefonata con il 112. Pochi minuti prima era rimasta chiusa nella propria auto, nel parcheggio di una palestra, mentre l’ex compagno, 57enne, originario di Faenza e residente a Savignano sul Rubicone, continuava a impedirle di allontanarsi. Giunti sul posto, i militari hanno così bloccato l’uomo mentre tentava di lasciare il parcheggio. Per lui, difeso dall’avvocato Massimo Melillo, è scattato l’arresto con l’accusa di atti persecutori. Il pm Davide Ercolani ha poi disposto la traduzione del 57enne in carcere, dove si trova tuttora in attesa dell’udienza di convalida.