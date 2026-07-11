Rimini. Blitz interforze alla stazione: 157 identificati, spunta anche un tirapugni in mano a un minore

Estate sicura a Rimini, dove la Questura ha intensificato i controlli sul territorio per far fronte al massiccio afflusso di turisti che affollano la riviera nei mesi di luglio e agosto. Grazie al rinforzo degli organici, sono stati predisposti servizi straordinari mirati a contrastare il degrado urbano, lo spaccio di stupefacenti e i reati contro la persona e il patrimonio. Ieri sera i riflettori delle forze dell’ordine si sono accesi in particolare sulla zona della stazione ferroviaria, snodo cruciale per migliaia di giovani in arrivo da tutta Italia.

Il maxi-controllo interforze – che ha visto impegnati Polizia, Carabinieri, l’Esercito nell’ambito dell’operazione Strade Sicure e le unità cinofile della Polizia Locale – ha portato all’identificazione di 157 persone, 47 delle quali sono risultate avere già precedenti di polizia.

Nel corso delle operazioni non sono mancati i provvedimenti. Intorno alle 20:15, gli agenti hanno fermato tre minorenni: uno di loro è stato trovato in possesso di un tirapugni, subendo così una denuncia a piede libero prima di essere riaffidato alla madre. Più tardi, verso le 22:00, i controlli hanno fatto scattare una sanzione amministrativa nei confronti di un cittadino straniero, che ha consegnato spontaneamente ai poliziotti 7 grammi di hashish ed è stato poi accompagnato in Questura per le procedure di identificazione. Il servizio si è concluso senza registrare particolari criticità sul fronte dell’ordine pubblico.