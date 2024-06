Rimini. Blitz in centro dei rapinatori, gioielleria nel mirino

Colpo in gioielleria in pieno giorno e in pieno centro: ad essere presa di mira dai malviventi nella tarda mattinata di ieri la gioielleria Ciacci, all’inizio di via Garibaldi. I ladri sono entrati nel negozio, senza commettere effrazioni, in un orario particolarmente trafficato e nel giro di una manciata di minuti se ne sono andati con la refurtiva: stretto riserbo sull’entità del bottino, le indagini cercheranno di risalire all’identità dei rapinatori anche servendosi delle telecamere in dotazione al sistema di videosorveglianza del centro, oltre che dei rilievi effettuati in loco dagli agenti nei minuti immediatamente successivi all’episodio.

L’articolo oggi in edicola sul Corriere Romagna