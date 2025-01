Rimini, Bike Park: circa 60mila accessi nel 2024

Officina ciclo-meccanica aperta sette giorni su sette, parcheggio custodito e noleggio di biciclette, bar, deposito bagagli, ricarica delle bici elettriche, lavanderia, cargo bike a noleggio. Sono i servizi del Bike Park di Rimini, una struttura unica a livello nazionale, dove cittadini e turisti possono scoprire e trovare 365 giorni all’anno un insieme integrato di servizi e opportunità per muoversi con semplicità sul territorio in sella a una bicicletta, a due passi dalla stazione di Rimini, luogo centrale della mobilità riminese.

Di anno in anno sono sempre più apprezzati i tanti i servizi del Bike Park di Rimini che chiude il 2024 con tutti i numeri in crescita. Sono stati circa 60mila gli accessi per il deposito della bicicletta (2mila in più rispetto all’anno precedente), 8 mila per il noleggio bici (il 25% in più rispetto al 2023), 11 mila accessi per il servizio di deposito bagagli, in linea con l’anno precedente, 27mila utenti per il servizio bar che ha visto crescere i suoi accessi anche nel periodo oltre quello estivo, in occasione di fiere e congressi. Un trend in aumento per tutti i servizi offerti e in particolare per quanto riguarda il noleggio.