Rimini, Biblioteca Gambalunga: nel 2024 servizi per oltre 180mila persone

I dati a consuntivo dell’anno appena trascorso fotografano una Biblioteca Gambalunga sempre molto frequentata e in grande movimento. Nel 2024 la Gambalunga ha offerto i suoi servizi a 181.953 persone (+17% rispetto al 2023). Sono stati dati in prestito 91.093 libri (+11 % rispetto al 2023), di cui 33.912 ai giovani lettori della Biblioteca dei Ragazzi. Dati che indicano il pieno superamento della crisi pandemica e un’affezione alla lettura dei libri di carta che mantengono la loro piena usabilità accanto alle letture su supporto digitale, il cui uso è pure in costante, straordinaria crescita. I dati sui prestiti digitali (ebook, audiolibri, riviste e quotidiani online) diffusi nei giorni scorsi dal Servizio biblioteche e archivi della Regione Emilia-Romagna raccontano che nelle biblioteche dell’Emilia-Romagna i servizi digitali stanno per uguagliare (e quasi sorpassare) quelli tradizionali. Lo scorso anno, nel circuito delle biblioteche da Piacenza a Rimini le attività digitali sono state più di tre milioni e 100mila, a fronte di circa quattro milioni e 260mila prestiti e consultazioni di libri e giornali cartacei, documenti, manoscritti, spartiti.

Per gli amanti delle classifiche, il libro più prestato nel 2024 in Gambalunga rimane Cambiare l’acqua ai fiori della scrittrice francese Valerie Perrin con 32 prestiti; segue Il treno dei bambini di Viola Ardone con 31 prestiti e L’età fragile di Donatella Di Pietrantonio, premio Strega 2024, con 30 prestiti. Tra i saggi più richiesti: Profondo come il mare leggero come il cielo. Un viaggio dentro se stessi per trovare la serenità di Gianluca Gotto; Allenare alla vita. I dieci principi per ridiventare genitori autorevoli di Alberto Pellai; a seguire: Quando eravamo i padroni del mondo. Roma: l’impero infinito di Aldo Cazzullo e Geopolitica umana. Capire il mondo dalle civiltà antiche alle potenze odierne di Dario Fabbri. Tra gli autori più amati dagli adolescenti che frequentano la Sala Holden il primato va a Erin Doom con Fabbricante di lacrime, segue Carrie Leighton con Collisione e Tillie Cole con Dammi mille baci. La classifica della Biblioteca Ragazzi vede ai primi tre posti: Dog man si morde la coda scritto e illustrato da Dav Pilkey; Cosa dice Piccolo Coccodrillo? di Eva Montanari, illustratrice riminese di fama internazionale e Cornabicorna una storia scritta da Pierre Bertrand, illustrata da Magali Bonniol.