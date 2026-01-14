Rimini, Biblioteca Gambalunga da record: oltre 200mila visitatori nel 2025

A Rimini i dati a consuntivo dell’anno appena trascorso raccontano una Biblioteca Gambalunga sempre molto frequentata e in grande movimento. Sono state 215.150 (+10% rispetto al 2024) le persone che hanno utilizzato i servizi della biblioteca. La lettura, come sempre è stata al centro dell’attività annuale. La lettura è una delle funzioni più potenti di costruzione della soggettività, del sapere e dell’immaginazione del futuro: per questo tutte le iniziative che ne facilitano l’esperienza sono state sostenute. Sono stati dati in prestito 96.943 libri (+6,4 % rispetto al 2024), di cui 38.470 ai giovani lettori della Biblioteca dei Ragazzi. Alla lettura, ai libri, alla conoscenza della storia della città e della cultura contemporanea sono stati dedicati 166 eventi tra laboratori di lettura, incontri con gli autori, reading party, conferenze, mostre e concerti, partecipati complessivamente da quasi 14.000 persone.

All’insegna del tutto esaurito tutte le iniziative rivolte a bambini e ragazzi: le visite scolastiche hanno portato in Gambalunga Ragazzi 159 classi dai piccolissimi dei nidi agli adolescenti delle medie con 3020 bambini e ragazzi. Dalla biblioteca sono state fatte 122 consegne alle scuole (di cui 46 con il progetto “Libri in cargobike”) per un totale di 3724 libri movimentati attraverso il prestito scolastico. Grande riscontro per le esperienze di prime letture sostenute dai programmi di “Nati per leggere” dedicati ai piccolissimi (0-3 anni), grazie alla collaborazione con i Lettori Volontari e i pediatri dell’ASL.

I libri più prestati

Andando a curiosare nelle classifiche del 2025, tra i libri più prestati dell’anno colpisce la predominanza della scrittura al femminile. Sono di sette scrittrici i libri più letti: Come l’arancio amaro di Milena Palminteri ha registrato 44 prestiti; Cuore nero di Silvia Avallone 39 prestiti; Il treno dei bambini di Viola Ardone 33 prestiti; La portalettere di Francesca Giannone 31 prestiti; L’età fragile di Donatella Di Pietrantonio 31 prestiti; Il cognome delle donne di Aurora Tamigio 30 prestiti alla pari con I giorni di vetro di Nicoletta Verna. Tra i saggi più prestati: Il suicidio di Israele di Anna Foa; Elogio dell’ignoranza e dell’errore di Gianrico Carofiglio; Profondo come il mare leggero come il cielo. Un viaggio dentro se stessi per trovare la serenità di Gianluca Gotto; Craxi, l’ultimo vero politico di Aldo Cazzullo. Alla Gambalunga Ragazzi i libri più prestati sono stati: “Dog man: ventimila pulci sotto i mari” di D. Pilkey con 26 prestiti; “Dog man si morde la coda” di D. Pilkey 25 prestiti; “Dory fantasmagorica” di A. Hanlon e “Il lupo che credeva nei suoi sogni” di O. Lallemand a pari merito con 24 prestiti. Tra le curiosità statistiche da segnalare: è 160 il numero dei prestiti sia del più forte lettore tra gli adulti (Maria Giovanna S., 73 anni) che tra i ragazzi (Anna C., 9 anni).

