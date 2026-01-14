Rimini, Biblioteca Gambalunga da record: oltre 200mila visitatori nel 2025

A Rimini i dati a consuntivo dell’anno appena trascorso raccontano una Biblioteca Gambalunga sempre molto frequentata e in grande movimento. Sono state 215.150 (+10% rispetto al 2024) le persone che hanno utilizzato i servizi della biblioteca. La lettura, come sempre è stata al centro dell’attività annuale. La lettura è una delle funzioni più potenti di costruzione della soggettività, del sapere e dell’immaginazione del futuro: per questo tutte le iniziative che ne facilitano l’esperienza sono state sostenute. Sono stati dati in prestito 96.943 libri (+6,4 % rispetto al 2024), di cui 38.470 ai giovani lettori della Biblioteca dei Ragazzi. Alla lettura, ai libri, alla conoscenza della storia della città e della cultura contemporanea sono stati dedicati 166 eventi tra laboratori di lettura, incontri con gli autori, reading party, conferenze, mostre e concerti, partecipati complessivamente da quasi 14.000 persone.

All’insegna del tutto esaurito tutte le iniziative rivolte a bambini e ragazzi: le visite scolastiche hanno portato in Gambalunga Ragazzi 159 classi dai piccolissimi dei nidi agli adolescenti delle medie con 3020 bambini e ragazzi. Dalla biblioteca sono state fatte 122 consegne alle scuole (di cui 46 con il progetto “Libri in cargobike”) per un totale di 3724 libri movimentati attraverso il prestito scolastico. Grande riscontro per le esperienze di prime letture sostenute dai programmi di “Nati per leggere” dedicati ai piccolissimi (0-3 anni), grazie alla collaborazione con i Lettori Volontari e i pediatri dell’ASL.