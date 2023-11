Rimini. Befane Shopping Centre compie 18 anni: festa tra laboratori Lego, torta gigante e Rudy Zerbi

E’ iniziato il conto alla rovescia: inizia domani sabato 11 novembre 2023 una settimana di festeggiamenti alle Befane Shopping Centre di Rimini. Il centro commerciale riminese sta infatti per celebrare in grande stile il suo 18esimo compleanno di apertura con eventi dedicati a tutti, dai grandi ai più piccoli: laboratori di creatività LEGO, la finale del Cake Design Contest, un magico show di danza e, infine, l’attesissimo taglio della torta gigante in compagnia di Rudy Zerbi con il lancio della nuova canzone dedicata alle Befane proprio per i suoi ‘primi’ 18 anni.

Il programma

Sabato 11 e domenica 12 novembre 2023 la lunga settimana di celebrazioni per il compleanno delle Befane di Rimini inizia con l’evento realizzato in collaborazione con gli AFOL-Adult Fan of Lego: gli amici di Romagna LUG infatti dalle 10.00 alle 19.00 attendono in galleria tutti i bambini per il photocall e per giocare con i LEGO in divertenti laboratori per realizzare, con fantasia e creatività, dolcetti e candeline di mattoncini e completare la torta di LEGO, dedicata ai 18 anni del Centro commerciale. Inoltre è già stata allestita presso l’ingresso C del Centro commerciale una straordinaria locomotiva LEGO con vagone annesso che resterà ospite del Centro fino all’Epifania

La ‘torta’ di mattoncini sarà in esposizione per tutta la settimana e accompagnerà il pubblico delle Befane agli eventi organizzati per il weekend del 18 e 19 novembre: sabato 18 novembre 2023 dalle 16.30 in scena i ballerini di InDanza Show Academy di Rimini con ‘Wow! Let’s party’, un’esibizione magica e adrenalinica, tra musica e divertimento. Una coreografia speciale preparata dalla Academy appositamente per la festa di compleanno e che ripercorrerà simbolicamente i 18 anni di vita delle Befane.

Domenica 19 novembre 2023, infine, le 15 bellissime torte decorative, realizzate da cake designer donna non professioniste e selezionate per la finale del Cake Design Contest, già esposte all’interno del Centro commerciale, si sfideranno davanti alla giuria presieduta dell’ospite d’onore della giornata, Rudy Zerbi, che incoronerà la cake designer non professionista autrice della torta decorativa più bella. Per lei una Gift Card premio da 500 Euro da spendere all’interno dei negozi del Centro commerciale. A seguire, dj set, taglio della torta gigante e lancio della nuova canzone scritta e composta per i 18 anni delle Befane Shopping Centre di Rimini.