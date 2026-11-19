Un mercato in parte frenato dalla torrida estate fa da scenario alla 12esima edizione di Beer and food attraction, il salone per la beverage and bar industry e per il fuori casa, in programma in Fiera a Rimini dal 21 al 23 febbraio prossimi. Dopo un 2026 chiuso con un aumento del 7% di visite professionali, oltre 600 espositori da 16 Paesi e 145 top buyer da 45 Paesi, l’expo rilancia su tutti i fronti. Con tre anime complementari: Beer and food attraction, Mixology attraction e Bbtech expo. Mixology attraction cresce e si espande con un nuovo padiglione dedicato, consolidando il ruolo di piattaforma per il mercato dei prodotti destinati al bar e al beverage. La birra resta il cuore della manifestazione con la più ampia piattaforma di business per il settore horeca, mentre il comparto food si rivolge alla ristorazione veloce e al foodservice. Bbtech ecpo, alla nona edizione, è dedicato a materie prime, tecnologie e packaging per l’industria beverage. In programma c’è anche la 16esima edizione dell’International horeca Meeting di Italgrob, dove industria e distribuzione si confrontano sul futuro del fuori casa.

Dati Circana alla mano, tra gennaio e settembre 2026 il fuori casa italiano registra oltre 9,5 miliardi di visite e circa 58 miliardi di euro di spesa, mostrando una tenuta migliore rispetto al resto d’Europa. Più complessa la dinamica delle bevande alcoliche, i cui consumi scendono del 6,5%, anche per effetto di un’estate particolarmente calda. Tuttavia crescono spumanti e sparkling wine del 7% con 258 milioni di atti di acquisto rispetto ai 241 dell’anno precedente, trainati dall’aperitivo e dalla socialità. E cambia anche il modo di miscelare: tra i mixer dei cocktail gli energy drink crescono del 19%.