Giro di vite a Rimini contro la vendita e l’esposizione di oggetti che richiamano i regimi totalitari o diffondono messaggi d’odio. Nella seduta di giovedì sera, il Consiglio comunale ha approvato con 15 voti favorevoli e 6 contrari (voto contrario del centrodestra) l’ordine del giorno presentato dal capogruppo di Rimini Coraggiosa Marco Tonti, che impegna sindaco e Giunta a modificare i regolamenti comunali per contrastare la commercializzazione di gadget e cimeli del Ventennio (come busti del Duce, pugnali della Rsi o tazze con l’effigie di Hitler) finiti nei mesi scorsi anche al centro delle cronache nazionali dopo le segnalazioni dal mercatino dell’antiquariato di piazza Cavour. Il provvedimento agisce su un doppio binario a tutela dell’immagine della città: nei mercati e nelle aree pubbliche (inclusi hobbisti, mercatini dell’usato e dell’antiquariato) scatterà il divieto assoluto di esposizione e vendita, mentre nei negozi privati sarà vietato esporre tali articoli in vetrina o in modo visibile dalla pubblica via. Restano esclusi dalle restrizioni soltanto i beni di documentato interesse storico e le opere satiriche. Sul fronte dei controlli è previsto un sistema sanzionatorio progressivo: si partirà dalla diffida con obbligo di rimozione della merce, per passare alle sanzioni pecuniarie fino ad arrivare, in caso di reiterazione, alla sospensione delle autorizzazioni commerciali. “Ogni estate turisti indignati i cimeli”, sottolinea Marco Tonti, spiegando che, “in attesa di una legge nazionale”, l’amministrazione interviene con gli strumenti a propria disposizione per colpire non la storia, ma chi la trasforma in paccottiglia da vendere”. Rimini “ha cacciato il nazifascismo nel settembre del ‘44 e non permetteremo che rientri dalla vetrina di un negozio”, conclude il consigliere.