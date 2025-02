Rimini. Barrumba raddoppia con “Casita 60” e il cocktail catering per tutto l’anno

Il Barrumba sbarca in riva al mare e allunga l’estate facendosi “itinerante” grazie a un cocktail catering per eventi operativo dodici mesi all’anno. E’ un inizio 2025 all’insegna delle novità quello della 29esima stagione del locale lanciato da Agostino Brigidi e Gianni Capitani nella lontana estate 1997. Quando sono comparsi sulla scena a Miramare erano due poco più che 20enni animati da entusiasmo e intraprendenza da vendere e a quasi 30 anni di distanza quelli che tutti a Rimini e non solo conoscono semplicemente come Gianni & Chicco conservano la stessa voglia di investire in idee e nuove frontiere. «Questo grazie anche all’ottimo staff e alla squadra di collaboratori cresciuta in casa in tutto questo tempo in cui abbiamo visto clienti, che ci hanno seguito prima al Marano e poi in piazzale Benedetto Croce dove siamo dal 2006, mettere su famiglia, venire con i figli e ora vedere i figli venire da soli» premettono, riconoscendo grande valore al gruppo.

Ed è proprio in gruppo, in squadra, che si sono presentati al pubblico al padiglione C4 di “Beer & Food Attraction”, con uno stand anticipazione delle diverse novità. Barrumba-B Shacking-Casita 60-Locos Travel recitava il totem ai lati del cocktail bar, per evidenziare appunto come oltre al locale oramai fra i riferimenti di punta dell’entertainment della Riviera ci sia molto di più.