Rimini. Barrumba, Oktoberfest in premio ai 25 ragazzi dello staff

Oramai è diventata una tradizione: prima il Barrumbafest con fiumi di birra a caduta dalle botti in legno sul bancone, stinchi, “wursteloni” e bretzel vista mare e poi, chiuse baracca e burattini, una trasferta a Monaco all’Oktoberfest “original” come premio ai dipendenti per l’estate appena archiviata. La 28esima consecutiva per un locale che si avvicina al trentennale all’insegna di stagioni dai grandi numeri.

«Siamo contenti di questa estate 2024, nonostante un giugno piuttosto ballerino per il meteo e un Europeo meno esaltante dell’ultimo per l’Italia abbiamo lavorato bene come al solito. Al di là dei flussi turistici più o meno positivi a seconda delle stagioni, nel tempo abbiamo coltivato uno zoccolo duro di fedelissimi che ci seguono dall’inizio e non ci abbandonano mai e questo è molto bello: agli esordi magari venivano da single, oggi con i bambini al seguito visto che con la cucina così variegata cerchiamo di offrire opportunità per tutti, ragazzi, adulti e famiglie» commentano Gianni Capitani e Agostino Brigidi, i due inseparabili amici-soci al timone dall’oramai lontano 1997 ripensando magari alle varie tappe. Dalla partenza a Bellariva 27 anni fa all’apertura al Marano nel 2005 fino all’approdo in piazzale Benedetto Croce nel 2006, con boom lampo grazie anche al Mondiale di Berlino e nuova veste in sintonia con l’arrivo del Parco del Mare.

«Sabato sera abbiamo fatto la tradizionale chiusura della stagione e salutato le migliaia di clienti affezionati che sono passati per l’ultima sera dell’estate e dopo aver messo a posto tutto, domenica notte verso le 3,30 siamo saliti su tre pullman da nove con l’intero staff. Per il terzo anno di fila abbiamo portato in Germania 25 ragazzi per ringraziarli per la professionalità e la passione con cui hanno lavorato in questi mesi. Un ringraziamento particolare va ai nostri storici manager Andrea Zapis (bar) Cristian Spataro, Nicola Mussoni, Silvio Carrabba e Ionita Mihai, per tutti Maicol. Ci sentiamo una grande famiglia e abbiamo voluto regalare loro e regalarci un primo momento di festa collettiva: abbiamo quindi fatto riservare un tavolo allo stand della Paulaner e a pranzo abbiamo mangiato bevuto e festeggiato, con stinco, pollo, gulash, bretzel e birra a volontá. Nel pomeriggio ci siamo poi sbizzarriti sulle giostre e l’autoscontro dentro agli stand Oktoberfest e la sera abbiamo dormito tutti insieme in un ostello come giovani compagni di viaggio. Poi martedì abbiamo fatto un bel giro a Marienplatz e abbiamo trascorso lì tutta la giornata con pranzo nei vari biergarten e altro giro serale all’Oktoberfest. Quindi tutti di nuovo sui pulmini il mercoledì mattina in direzione Rimini e casa» rivelano Gianni e Chicco, che guardano avanti e annunciano: «Ora ci riposiamo in attesa della super vacanza a Livigno per il Ponte dell’Immacolata». Un’altra quattro giorni made in Locos travel & Barrumba, questa volta sulla neve.