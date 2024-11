Rimini, barche nel mirino di vandali e sbandati: “Danni e furti, servono le telecamere”

Barche nel mirino dei vandali e non solo: da ormai un mese, sembrano essere diventate luoghi di bivacco e di dimora notturna per sbandati. La denuncia arriva dal presidente del Circolo velico di Rimini, Leonardo Bernardini, che, raccolti disagi e lamentele degli associati, svela cosa sta accadendo, da un po’ di tempo, lungo il porto canale. «Con l’autunno, le imbarcazioni ormeggiate tra faro e ponte di Tiberio sono tornate a trasformarsi in “abitazioni” improvvisate e abusive. Appena trascorsa l’estate, infatti, sono stati una decina gli “armatori” che sono venuti in sede a segnalarci danni alle imbarcazioni. Soprattutto quelle ormeggiate lungo il porto canale, ma anche qualcuna in darsena. Danni come la forzatura delle porte d’ingresso, oppure sporcizia lasciata all’interno. Ma anche qualche furto, di piccole cose, certo, ma care ai proprietari». Natanti a vela o da diporto a motore, le imbarcazioni preferite da questi balordi del porto canale. Purché disponibili di posti letto o, comunque, di spazi idonei dove potersi accampare per qualche notte, finché il proprietario non se ne accorge. «è la solita storia – racconta Bernardini -. Questi balordi, non riuscendo a trovare un posto dove andare a dormire, a calar delle tenebre raggiungono la banchina, scorgono la barca più comoda e sicura da colpire, salgono sopra e, attenti che nessuno arrivi o passi di lì, forzano la porta e penetrano all’interno. Causando anche seri danni agli arredi. Quindi, trascorsa la notte al caldo, la mattina presto escono e si dileguano. Sperando di non essere stati scoperti per poter, così, ritornare la notte successiva a bivaccare».