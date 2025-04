RIMINI. Stava rientrando in porto quando si è rovesciata sul fianco, all’altezza del Rockisland. Una piccola imbarcazione da pesca della flottiglia di Rimini attorno alle 11.30 ha accusato problemi nella conduzione e non è riuscita a rientrare nel canale. Sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso della Guardia Costiera di Rimini che hanno tratto in salvo l’equipaggio composto da due persone. Le condizioni del mare al momento dell’incidente erano tranquille.