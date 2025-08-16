Rimini, bar ristorante distrutto da un incendio a Santa Giustina - VIDEO GALLERY

Un bar ristorante completamente distrutto dalle fiamme a Santa Giustina. Nella notte è andato a fuoco il Gm Restaurant in via Montalaccio. L’attività si trova nei pressi di Paganelli Carburanti: il devastante incendio ha anche coinvolto un furgone dell’esercizio. Sul posto indagano i Carabinieri. Le fiamme hanno aggredito lo stabile poco dopo le 2.30 di questa notte. Stando alle prime ricostruzioni, l’incendio sarebbe stato causato da un mozzicone di sigaretta lanciato incautamente in una fioriera esterna.