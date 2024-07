Rimini, bandiere strappate e scritte offensive al Bagno “Gay friendly”: i titolari sporgono denuncia ai Carabinieri

Bandiere strappate e scritte offensive sui muri di La Community 27, il bagno Lgbtq+ e “Gay frendly” di Rimini. Lo denunciano sui social i titolari dello stabilimento, che hanno anche presentato formale denuncia ai Carabinieri di Rimini. “Le bandiere strappate (e non sono le prime quest’anno), le scritte sui muri, le minacce social. La Community 27 è un luogo rispettoso di ogni personə, e ha a cuore che tuttə si sentano tutelati, e questo vale sia per i nostri clienti che per i nostri collaboratori. Non abbiamo mai cercato scontri tra civiltà, abbiamo sempre portato avanti progetti che hanno valorizzato ogni diversità e dato spazio a tuttə coloro che hanno a cuore i valori che ci hanno sempre contraddistinto. Fino adesso siamo stati tranquilli e tolleranti, da oggi si cambia registro...”