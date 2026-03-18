Rimini, bandiere a mezz’asta per ricordare le vittime del Covid

Oggi, mercoledì 18 marzo, il Comune di Rimini ha aderito con profondo rispetto all’invito della Prefettura per la “Giornata Nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Coronavirus”. Questa giornata - istituita con la legge 18 marzo 2021, n. 35 - rappresenta un momento di riflessione e commemorazione per onorare le numerose vite perdute durante la pandemia.

In segno di lutto, le bandiere italiana ed europea sono esposte a mezz’asta su Palazzo Garampi. Un gesto simbolico che esprime il cordoglio della comunità riminese e la vicinanza ai familiari delle vittime, nonché un riconoscimento del sacrificio degli operatori sanitari e di tutti coloro che, con impegno e dedizione, hanno contribuito a fronteggiare quella crisi.